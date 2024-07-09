Nagehan Alçı 'UEFA'nın Merih Demiral’a verdiği ceza doğru' dedi. Bozkurt işaretini siyasi işaret saydı

Gazeteci Nagehan Alçı, "Kağıt üzerinden gidersek UEFA'nın yaptığı doğru. Bununla ilgili maddesi var. Sahada siyasi, dini; eylem, söylem, işaret yasaktır ve bunun cezası vardır" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası 2. turunda Avusturya ile oynanan maçta gol sevincini bozkurt işaretiyle göstermesi ve UEFA tarafından verilen ceza ülke gündeminde yer almaya devam ediyor.

Son olarak gazeteci Nagehan Alçı, duruma ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulundu. Alçı, kağıt üzerinde bakıldığında milli futbolcunun yaptığı bozkurt işaretinin siyasi bir işaret olduğunu ve UEFA'nın ceza vermede haklı olduğunu ifade etti.

UEFA'nın sahada bölücü bir şey istemediğini belirten Alçı, "Bozkurt işareti apaçık siyasi bir semboldür, toplumun bir bölümünü kapsar. Dolayısıyla Merih Demiral bu işareti yapmasa daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.