Nagehan Alçı yine ortalığı karıştırdı! Tanju Özcan'ı çileden çıkarttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 çalışma arkadaşını gözaltına alınmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Nagehan Alçı'nın da konuşmacı olduğu canlı yayına katıldı. Özcan, sözlerine cevap veren Alçı'ya çok sert tepki göstererek "Biz bu filmi daha önce gördük. Ergenekon davasında, Balyoz davasında gördük. O zaman bunu yapan FETÖ'cülerdi" söyleminde bulundu.

TANSİYON GİT GİDE YÜKSELDİ

Alçı ise, Özcan'a "Nerede gördünüz, nerede gördünüz? O zaman da siyaset kurumunun yanındaydım, bugün de siyaset kurumunun yanındayım. O zaman birtakım askeri vesayet unsurları siyaset kurumunu daraltmak istiyorlardı, bugün birtakım yargı unsurları daraltmak isterse yine siyasetçinin yanındayım" yanıtını verirken Özcan "O zaman askerler, siyasilerin alanını daraltmaya mı çalışıyormuş. Yoksa onları yargılayanlar darbe yapmaya teşebbüs eden o alçaklar mı?" tepkisini gösterdi.

Alçı ise "Bakın sonra bunun sahte delillerle içini boşaltmış olabilirler... Ben bugünü bu kadar ucuz tartışmalarla geçirmek istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİYE İNANMAYAN BİRİYLE TARTIŞMAYI REDDEDİYORUM”

Özcan, "Hanımefendi sözünüze dikkat edin, 'ucuz' ne demek? Ucuz kelime kullanan dün ayrı bugün ayrı konuşanlardır. İlkeniz yok sizin, duruşunuz yok. Allah bana vermediği yeteneği size vermiş. Döneme göre hareket edebiliyorsunuz, ben edemiyorum" ifadeleriyle Alçı’ya tepki gösterirken Alçı, "Ben bu kadar çirkin, demokrasiye ve insan haklarına inanmayan biriyle bu kadar kritik bir günde tartışmayı reddediyorum" dedi.

Tartışma büyüdükçe, Özcan "O zaman ya sizi ayırsınlar ya beni ayırsınlar. Bulunmaz Hint kumaşı da değilsiniz, benim nazarımda provokatörsünüz. Çıkıp ekranlarda insanları kutuplaştıran bir yapıya sahipsiniz. Gazetecilik yapmıyorsunuz... Ne temel insan hakkı, terör seviciliği mi yapayım? Lütfen Nagehan Hanım ile beni aynı yayına almayın. Toplumun sinir uçlarına dokunuyor. Dün FETÖ'cülerle aynı ağızla konuşuyordunuz, bugün demokrasi..." söyleminde bulundu.

"AYNI ORTAMDA AYNI HAVAYI KOKLAMAK BİLE İSTEMİYORUM"

Alçı ise Özcan'a yanıt vererek "Lütfen kendinize gelin. Ne kavga etmek istiyorum... Bugün siyasetin yanına durmuş, demokrasiye inanan insanlarla konuşmak istiyorum" derken, Özcan'dan "Ben isyan ediyorum isyan... Ayrılmak istiyorum, Nagehan Hanım'a da bana da söyleseydiniz keşke. Aynı ortamda aynı havayı bile koklamak istemiyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.

Özcan ekran önünden ayrılırken Alçı "Ben hayatım boyunca kimseye hakaret etmedim. Şu anda bana canlı yayında 'provokatör' dendi, asılsız suçlamalar yapıldı" sözlerini iletti.