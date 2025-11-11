TGRT’de yayınlanan Medya Kritik programında canlı yayında Nagehan Alçı ve Fuat Uğur arasında sert bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Nagehan Alçı, “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” sözleriyle Fuat Uğur’a yüklenirken, Uğur, ise Alçı’yı İmamoğlu ve Özel’in avukatı olmakla suçladı.

Yaşanan tartışma sosyal medyanın gündemine otururken, Alçı, yaptığı paylaşımda TGRT Haber’deki programdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

NAGEHAN ALÇI PROGRAMDAN AYRILDI

“İtiraf edeyim…Sabah akşam haftada dört gün çok yordu…” diyen Alçı, “o nedenle TGRT Haber’deki programdan dostça, el sıkışarak ayrılmak durumunda kaldım… Başta kanalın sahibi Aslıhan Ören ve program arkadaşlarım olmak üzere kahrımı çeken herkese teşekkürler…” sözlerini sarf etti.