Nagehan Alçı'nın Suriye yayınları gündem oldu! Yayında kapattı, sonra açtı!

Kaynak: Haber Merkezi

Suriye'nin kentlerinde başı açık olarak gezen ve askerlerle fotoğraf çektiren Nagihan Alçı, canlı yayına girerken ise başörtüsü takma zorunluluğu olmamasına rağmen başörtüsü ile yayına çıktı.

Suriye'deki devrimin ardından bölgeden canlı yayınlar yapan Nagehan Alçı'nın yayın sırasında başını kapatıp, yayından sonra başını açması tartışma konusu oldu.

Nagehan Alçı, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yerinden takip etmek için Suriye'ye gitti.

Suriye'den HaberTürk yayınına katılan Nagehan Alçı yayın esnasında başörtüsü taktı. Yayın sonrası oradan yaptığı paylaşımlarda ise başörtüsü olmadan fotoğraflar çekildi.

Başörtüsü takmanın mecbur olmadığı bir yerde Nagehan Alçı'nın ne amaçla böyle bir davranışta bulunduğu anlaşılamadı.

Alçı'nın bu hareketi sosyal medya üzerinden de büyük eleştiri aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Nagehan Alçı'nın Suriye'deki yeni döneme ilişkin kötü bir algı oluşturduğunu savundu.
Tepkiler sonrası farklı yayınlarda Alçı'nın başörtüsü takmadığı görüldü.

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Nagehan Alçı'nın Suriye yayınları gündem oldu! Yayında kapattı, sonra açtı!
Nagehan Alçı'nın Suriye yayınları gündem oldu! Yayında kapattı, sonra açtı!