Nagehan Alçı’ya 'taze kaşar' diyen Mine Kırıkkanat’ı AYM haklı buldu

Gazeteci Nagehan Alçı’nın 2013 yılında bir televizyon programının yayından kaldırılması üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, "Gündüzleri kaynım bana kaydı, akşamları Fidan kalsın mı? Ne yapsa olmuyor işte!" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Mine Kırıkkanat ise bu paylaşımı alıntılayarak "Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış" açıklamasında bulunmuştu.



Alçı’nın Kırıkkanat’ı şikâyet etmesi üzerine 2014 yılında İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Kırıkkanat’a “alenen hakaret” suçundan 2 bin 610 TL adli para cezası kesilmişti.



KAŞARLANMAK ANLAMINDA ELEŞTİRDİM

Kırıkkanat, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvurusunda, şikâyete konu paylaşımın eleştirel mahiyette olduğunu savunan Kırıkkanat, "kaşar" ifadesinin “çok deneyim kazanmak veya hoşa gitmeyen bir harekete ya da bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymaz hâle gelmek anlamındaki ‘kaşarlanmak’ olarak kullanıldığını” belirtti. “Kaşarlanmak” ifadesiyle Nagehan Alçı’nın programını eleştirdiğini belirtildiği ancak mahkemenin gerekçe açıklamadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Kırıkkanat’ın iddialarına rağmen mahkemenin, söz konusu ifadenin hangi anlamda kullanıldığını ifade eden AYM Birinci Bölümü, ifadenin nedenini, Kırıkkanat’ın Nagehan Alçı’yı ne şekilde rencide ettiğini ve Alçı’nın önceki davranışları nedeniyle kendisine yöneltilen sözlere katlanması gerekip gerekmediğini tartışmaksızın hakaret suçundan mahkûm ettiğini ifade etti.



Mahkemenin, Mine Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğü ile Nagehan Alçı’nın şeref ve itibarın korunması arasında bir denge kurmaya çalışmadığının altını çizen AYM, yazar Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Yeniden yargılama yapılması için dosyayı İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderen AYM, Mine Kırıkkanat’a 10 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

HUKUK BUDUR PAYLAŞIMI

Yazar Kırıkkanat da sosyal medyasından kararı duyurarak, "AYM, Nagehan Alçı ve avukatlarının zamanın şöhret trendinden yararlanarak; hakaret olmayıp gerçeğin vurucu tespitinden ibaret “taze kaşar” tanımıyla benden tazminat almasına yol açan mahkeme kararını OY BİRLİĞİYLE iptal etti. Hukuk budur. Zamanın trendine, iktidar ve muhalefet dengelerine, geçici uçucu şöhretlere göre değil, yasaların mantığına göre karar alır. AYM’nin gerçek hukukçu ve saygın yargıçları ile değerli savunucum Av.Dr.Başar Yaltı’yı, minnetle selamlıyorum. Varolsunlar.” açıklamasını yaptı.

Mine Kırıkkanat