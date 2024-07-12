Nagehan ve Rasim Ozan'ın Yunan Noel yemeğine katıldığı ortaya çıktı. Yunanca not dikkat çekti

Rasim Ozan Kütahyalı ile geçen yıl boşanan gazeteci Nagehan Alçı geçtiğimiz günlerde Kütahyalı’dan şiddet gördüğünü açıklamış ve yeni sevgilisini Yunan bir diplomat olduğunu ileri sürmüştü.

Art arda gündeme bomba gibi düşen iddialar ve olaylar sonrası Alçı’nın sevgilisinin Yunan bir istihbaratçı olduğu iddia edilmişti.

YUNANCA NOTLU PAYLAŞIM

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın yan yana olduğu ve 2022 yılında çekilen fotoğraf dikkat çekti. Fotoğrafın altında Yunanca not olduğu görüldü. Notta "Sağlıklı bir sene olsun" yazdığı da belirtildi.

İKİNCİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Alçı ve Kütahyalı’nın birlikte olduğu diğer fotoğraf Arnavutköy'deki Taksiarhis Rum Kilisesi'nde Temmuz 2023'te Yunan Konsolos Yardmcısının kızının doğum gününde çekildiği iddia edildi.

Kilisenin merdivenlerinde çekilen fotoğrafta kalabalık bir grubun yer aldığı görüldü.

Ayrıca fotoğrafta dönemin İstanbul Yunan Başkonsolosu Corcina Sultanopulu, Başkonsolos Yardımcısı Danai Vasilaki ve eşi gazeteci Manolis Kostidis, Arnavutköy Taksiarhis Kilisesi Vakfı Başkanı Dora diakrusi ve eşi, Taksim Aya Triada Kilisesi Vakfı ve aynı zamanda Rum Cemaatleri Vakıf Başkanı Yorgo Papalyaris, Taksim Aya Triada Kilisesi Din Adamı Andrea, Avrupa Yakası boğaz hattından sorumlu din adamı Despot Athinagoras da var.

Nagehan Alçı’nın ilişki yaşadığını açıkladığı Yunanistan konsolosluğunda görevli diplomat Stavros Christodoulidis Atina’ya geri çağırıldığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Nevşin Mengü’nün YouTube kanalına katılan Nagehan Alçı programda Yunan bir diplomatla ilişki yaşadığını ileri sürmüştü.

Alçı, “Şu an görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat. Rasim bunu öğrendikten sonra daha da çirkinleşti. Güya liberalim diyen bir adam kendine birkaç telefon alıp, oraya buraya telefon etmiş. Yunan ajanı olduğumu, ilişkim olan kişinin Türk düşmanı olduğu gibi iftiralar atmış.” demişti.

Ayrıca Alçı, Kütahyalı’dan şiddet gördüğünü de söylemişti. İkili arasındaki hakaret dolu mesajlar da gündeme düşmüştü.