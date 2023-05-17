Nagelsmann'ın menajerinden flaş Bayern Münih itirafı

Bayern Münih ile yolları ayrılan Alman teknik direktör Julian Nagelsmann’ın menajeri Volker Struth, Nagelsmann’ın görevden alındığını öğrendiğinde buna inanamadığını söyledi.

"DALGA GEÇTİĞİMİZİ SANDI"

Struht, yaptığı açıklamada "Bir gazeteciden telefon aldım ve Nagelsmann’ın kovulduğunu öğrendim. Kulüp bizden önce gazetecileri bilgilendirmişti ama bu çok anlamsız geliyordu ve gazetecinin bana bir şaka yaptığını düşündüm. O sırada gazeteciyle diyaloğumu sürdürdüm ve yeni teknik direktörün Thomas Tuchel olduğunu öğrendim. Julian da benim gibi hiçbir şey bilmiyordu. Ona söylediğimizde onunla dalga geçtiğimizi sandı” dedi.

ALMANYA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Nagelsmann kariyerine Hoffenheim’da başlamıştı. Hoffenheim’dan sonra Leipzig’in başına geçmiş gösterdiği başarılı performans ile 34 yaşında Bayern Münih'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.