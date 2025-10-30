Bir dönemin unutulmaz Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, sağlık sorunları nedeniyle artık yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla açıklama yapan Karadere, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

'İYİLEŞEMEDİM'

Survivor’daki mücadeleci performansıyla hafızalara kazınan ünlü sporcu, geçirdiği ciddi operasyon sonrası toparlanma sürecinde olduğunu belirterek, “Bir itirafta bulunmak istiyorum. Sizin desteğiniz çok önemli ama üzülerek bir haber vermek istiyorum. Sebebi sağlık. Bir ay önce çok ciddi bir operasyon geçirdim. Henüz tam olarak iyileşemedim,” dedi.

Sağ ve sol ayağı arasında güç farkı oluştuğunu ifade eden Karadere, yaşadığı sağlık problemlerinin kendisini Survivor’dan uzaklaştırdığını söyledi.

Geçmişte kanserle mücadele eden sporcu, “Survivor için uygun değilim. Tam toparlandım derken başka bir sağlık sorunu nüksetti. Doktorum yakında sonuçları açıklayacak. Şu anda canımın derdindeyim, ağır sıkıntılar yaşıyorum. Ne olur, bana Survivor demeyin. Survivor’ın s’sini duymak istemiyorum,” diyerek duygularını dile getirdi.

Karadere, açıklamasını “Benim için şu an Survivor kapandı. İnşallah bir sonraki paylaşımımda iyi haberlerle karşınıza çıkacağım,” sözleriyle tamamladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Survivor'ın daha önceki yarışmaclarından Avatar Atakan katıldığı bir etkinlikte Acun Ilcalı'dan önce Nagihan Karadere'nin Survivor'a katılacağını açıklamış ve başarılar dilemişti.

Karadere Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı Survivor yarışmasına daha önceki yıllarda üç kez katılmıştı.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984 yılında Osmaniye Kadirli ilçesinde doğdu. Kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere Survivor'da 3 kez yer aldı.

Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.