Kaynak: Haber Merkezi
Nagihan Karadere'den aşk sinyali! Turabi ile ilgili itirafı ağızları açık bıraktı

Survivor All Star'da performansıyla ve yaşadığı tartışmalarla sürekli gündem olan Nagihan Karadere, konuk olduğu programda yaptığı Turabi itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. "Turabi ile o dönem sevgili olmak isterdim" diyen Karadere'nin sözleri olay oldu.

Survivor yarışmasındaki güçlü performansıyla tanınan Karadere, Turabi ile ilgili olan açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Tuğba Ekinci'nin sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan Karadere, Ekinci'nin, "Survivor'dan en çok beğendiğin kimdi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"TURABİ İLE O DÖNEM SEVGİLİ OLMAK İSTERDİM"

Karadere, "Turabi ile o dönem sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda iki yaş fark var. Survivor'dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, o dönem Turabi derdim. Ama tabi, aramızda bir şey olmadı o benim dostum kardeşim

“YILLAR ÖNCE BENİM İÇİN KAVGA ETTİ”

Konuşmanın ilerleyen dakikalarında Turabi'nin yıllar önce kendisi için kavga ettiğini anlatan Karadere, "Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm" sözleriyle duygularını dile getirdi.

