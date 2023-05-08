Nahid Yamak: Ali Koç'tan özür diledim

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maç sonunda Çotanak Stadyumu'nda çalınan şarkı Fenerbahçeli oyuncuları ve yetkilileri sinirlendirdi.

"ÖZÜR DİLEDİM"

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç Başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim" dedi.