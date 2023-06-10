Nahid Yamak'tan şaşırtacak iddia. Eski başkanın kulübe olan borcunu açıkladı.

Giresunspor başkanı Nahid Yamak, düzenlenen basın toplantısında eski kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in kulübe olan borcunu belgeleriyle açıkladı. Yamak, ortada 52 milyon lira ususlüzlük olduğunu belirtti.

Nahid Yamak'tan şaşırtacak iddia. Eski başkanın kulübe olan borcunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Giresunspor, gelecek sezon yoluna Spor Toto 1. Lig'de devam edecek.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Yamak, eski başkan Hakan Karaahmet'in kulübe olan borcunu açıkladı. Konuşmasının devamında Yamak, sinirinden ağladı.

İşte Nahid Yamak'ın açıklamaları;

-Eski kulüp başkanına prim vermiş kulüp. O hafta çok iyi bir çıkış yapmış kulüp. Kulüp eski başkana 1 milyon TL çıkış yapmış. Dekontu burada arkadaşlar. Tarihi de 23 Haziran 2021. Kasa banka raporunda bu başkana verilen prim olarak görülüyor. Herhalde çok iyi çalışmış ki prim vermişiz başkana. Buradaki ön muhasebe defterinde de eski başkan Hakan Karaahmet'in kulübe olan borcu 118 bin lira olarak gözüküyor. Diğerinde de 15 milyon olarak gözüküyor. Kulüpte gözüken 52 milyon TL'lik usulsüzlük var. Bu daha buz dağının görünen kısmı. Bakalım görünmeyen kısmında ne çıkacak onları da göreceğiz. Ben buradayım. Ben bunların hepsinin takipçisiyim. Ben 'o tribünde ağlayan çocuğun gözyaşıyım' derken, ben 'o bağıran taraftarın teriyim' derken, 'ben Giresunspor'um' derken yalan söylemedim. Bunların hesabını verecekler. Ben tek başına bile kalsam bunların hesabını herkes verecek.

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