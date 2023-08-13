Nai Barghouti İstanbul’da hayranlarıyla buluştu

Filistinli besteci, flüt sanatçısı ve şarkıcı Nai Barghouti, İstanbul’daki ilk konserinde hayranlarını coşturdu.

KAYNAK: AA
Nai Barghouti İstanbul’da hayranlarıyla buluştu

Sezen Aksu Şarkısıyla Açılış Yaptı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Barghouti, MOİ Sahne’deki konserine Sezen Aksu’nun “Ah İstanbul” şarkısını seslendirerek başladı.

Filistinli Şairlerin Şiirlerini Söyledi

Selamlama konuşmasında Barghouti, “Burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde ilk defa şarkı söylemekten çok memnunum. Sizin için çok coşkulu ve sevgi dolu bir konser hazırladık.” dedi. Barghouti, Filistinli şair Mahmud Derviş’in sözlerini yazdığı ve Meryem Aboulouafa’nın bestelediği “Ya Qalbi” şarkısının yanı sıra tasavvuf şairlerinden İbn Faid ve Mısırlı şair Ahmed Fuad Necm’in bestelenen şiirlerini seslendirdi.

Kudüs’e Özlem Duygusu

Kudüs doğumlu Barghouti, işgal altındaki memleketine ithafen “Senin için, Duanın Şehri” ve “Kudüs’ten Bir Hikaye” şarkılarını çaldı. Sanatçı, bu şarkılarla hem kendi hem de dinleyicilerinin Kudüs’e olan özlem duygusunu dile getirdi.

Uluslararası Kariyer

Müzik icra etmeye 14 yaşında başlayan Nai Barghouti, kariyeri boyunca New York, Washington, Paris, Amsterdam, Londra ve Tunus gibi şehirlerde konser verdi. Arap müziğini caz ve diğer Batı müzik türleriyle harmanlamasıyla öne çıkan sanatçı, birçok müzik eleştirmeni tarafından “klasik diva” olarak adlandırılıyor.

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