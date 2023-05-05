Naim Babüroğlu: 2.5 yıldır PKK/PYD terör örgütüne neden operasyon yapılmadı?

Emekli General ve Yeniçağ gazetesi yazarı Dr. Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, televizyonda gördüğü bir akademisyenin sözlerine tepki gösterdi.

“FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ NEDEN ONAYLANDI?”

Babüroğlu, 2.5 yıldır PKK/PYD terör örgütüne neden operasyon yapılmadığını belirterek, “ABD yeşil ışık yakmadıysa eğer; ABD’yi mutlu edecek Finlandiya’nın NATO üyeliği neden onaylandı?” sorusunu sordu.

Babüroğlu yine, ABD’nin Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK/PYD ile ABD’nin ilişkisine dikkat çekerek, AKP’nin yaptığı/yapmadığı hareketlere tepki gösterdi.

Dr. Naim Babüroğlu’nun ilgili paylaşımı şu şekilde:

"TV’de hem de bir akademisyen konuşuyor;

’Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı deği’ der Fuzuli…

Cevabım şöyle olurdu:

-2,5 yıldır PKK/PYD terör örgütüne neden operasyon yapılmadı? ABD yeşil ışık yakmadıysa eğer; ABD’yi mutlu edecek Finlandiya’nın NATO üyeliği neden onaylandı?

-S-400 aldıysan, F-16 için neden ABD’ye gittin?

-ABD PKK’ya helikopter verdi, misliyle karşılık verildi mi?

-Göçmen akını bir proje, ABD/AB’nin bu projesine neden karşı çıkılmadı?

-Sözde “Soykırım” iftirasına, misliyle karşılık verildi mi?

Ayrıca, devlette devamlılık esastır.”