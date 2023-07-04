Naim Babüroğlu: Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışı ayrıştırıcı değil birleştiricidir

Emekli Tuğgeneral ve Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Naim Babüroğlu, Türk sözcüğü ile problemi olanların; Ulus devletle, Üniter yapıyla ve Cumhuriyetle barışık olmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Naim Babüroğlu: Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışı ayrıştırıcı değil birleştiricidir

Emekli asker, tarihçi ve aynı zamanda Yeniçağ Gazetesinin yazarı olan Dr. Naim Babüroğlu dün paylaştığı bir Tweet’de Milliyetçilik tartışmalarına noktayı koydu. Dr. Babüroğlu’nun paylaştığı yazıda Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının ayrıştırıcı olmadığını, etnik, dinsel ve mezhepsel temellere dayanmadığını, aksine birleştirici olduğunu belirtti.

Babüroğlu’nun paylaştığı yazıda Atatürk milliyetçiliğinin Ulus ve Üniter Devleti esas aldığını ve bununla beraber laikliğinde temel taşı olduğunu açıkladı.

Dr. Naim Babüroğlu’nun Tweeti şu şekilde:

“Milliyetçilik tartışmaları bitmiyor. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı etnik, dinsel ve mezhepsel temellere dayanmaz. Ayrıştırıcı değil birleştiricidir.

-Ulus ve üniter devleti esas alır. Laiklik temel taşıdır.

Yani ümmetçilik anlayışını reddeder. Kadına toplumda her alanda eşit haklar verir.

-Atatürk gerçekte Türk milliyetçisidir.

-Türk sözcüğü ile problemi olanların; ulus devletle, üniter yapıyla, laiklikle, Türk tarihiyle, Cumhuriyet’le barışık olmaları mümkün değildir… “

ekran-goruntusu-2023-07-04-121136.png

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye birbirinden acayip sorular gelmeye devam ediyor. Magazin
Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye birbirinden acayip sorular gelmeye devam ediyor.
F.Bahçe mi, Beşiktaş mı, G.Saray mı? Transferde kim önde? Spor
F.Bahçe mi, Beşiktaş mı, G.Saray mı? Transferde kim önde?
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı Magazin
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı
Rüyada otel görmek ne demek? Rüyada otel görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada otel görmek ne demek? Rüyada otel görmenin anlamı nedir?
Adet öncesi gerilim sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Adet öncesi gerilim sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
En çok İHA’ya sahip ülkeler belli oldu. Türkiye çok kritik sırada Güncel
En çok İHA’ya sahip ülkeler belli oldu. Türkiye çok kritik sırada
Sevgili babaları kavga etti, 1 yaralı Güncel
Sevgili babaları kavga etti, 1 yaralı