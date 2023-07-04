Naim Babüroğlu: Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışı ayrıştırıcı değil birleştiricidir

Emekli asker, tarihçi ve aynı zamanda Yeniçağ Gazetesinin yazarı olan Dr. Naim Babüroğlu dün paylaştığı bir Tweet’de Milliyetçilik tartışmalarına noktayı koydu. Dr. Babüroğlu’nun paylaştığı yazıda Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının ayrıştırıcı olmadığını, etnik, dinsel ve mezhepsel temellere dayanmadığını, aksine birleştirici olduğunu belirtti.

Babüroğlu’nun paylaştığı yazıda Atatürk milliyetçiliğinin Ulus ve Üniter Devleti esas aldığını ve bununla beraber laikliğinde temel taşı olduğunu açıkladı.

Dr. Naim Babüroğlu’nun Tweeti şu şekilde:

“Milliyetçilik tartışmaları bitmiyor. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı etnik, dinsel ve mezhepsel temellere dayanmaz. Ayrıştırıcı değil birleştiricidir.

-Ulus ve üniter devleti esas alır. Laiklik temel taşıdır.

Yani ümmetçilik anlayışını reddeder. Kadına toplumda her alanda eşit haklar verir.

-Atatürk gerçekte Türk milliyetçisidir.

-Türk sözcüğü ile problemi olanların; ulus devletle, üniter yapıyla, laiklikle, Türk tarihiyle, Cumhuriyet’le barışık olmaları mümkün değildir… “