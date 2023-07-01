Naim Babüroğlu Fransa’daki olayların perde arkasını açıkladı. Avrupa’nın iki yüzlülüğünü ortaya çıkardı

Bu olay üzerine başlatılan soruşturma devam ederken, sürücü Nael'in ölümüne tepkili olanlar, Fransa genelinde çeşitli şehirlerde protesto gösterileri düzenleyerek polisle çatışmıştı.

Tarihçi, Yazar, Dr. Naim Babüroğlu bu konuda Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Babüroğlu paylaşımında Polonya Başbakanı'nın Fransa'daki olayların temel sebebini açıkladığını ifade ederek Başbakan'ın şu sözlerine yer verdi:

"Fransa ve İsveç'te yasa dışı göçün yol açtığı kaosu hepimiz görüyoruz. Bir gecede yüzlerce ev, binlerce araba yandı, camlar kırıldı, hastaneler ve okullar yağmalandı... Bunlar, bize dayatılan kontrolsüz bir göç politikasının sonuçlarıdır."

Babüroğlu "Fransa 30 bin, İsveç 110 bin Suriyeli'yi seçerek aldı. İsveç Başbakanı entegrasyon konusunda başarısız olduklarını kabul etti." diye ekledi.

Dr. Naim Babüroğlu "AB ülkelerine soruyorum: Siz 30 ülke olarak yaklaşık 1 milyon Suriyeli'yi seçerek aldınız; Türkiye ise yaklaşık 4 milyon. Neden sığınmacıların ülkelerine dönmesini destekleyip teşvik etmiyorsunuz? Neden?.." diye sordu.