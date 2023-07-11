Naim Babüroğlu Türkiye’nin masada neleri kaybettiğini tek tek açıkladı

Daha önce İsveç’in NATO üyeliği konusunda olumsuz düşünen ve bunu açık bir şekilde dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve Ulf Kristersson ile bir araya gelerek görüş değiştirmiş, üyeliği kabul etmişti

Bu gelişmelerden sonra, Emekli Tuğgeneral ve Yeniçağ yazarı Naim Babüroğlu da yaşanan süreçte Türkiye’nin nasıl zararlı çıktığını madde madde açıkladı.

Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Avrupa’da, Baltık’ta NATO üyesi olacak Finlandiya-İsveç gibi önemli bir ülke kalmadı.

-Türkiye bir daha eline geçmeyecek tarihi bir kartı elden çıkardı.

-ABD PKK/YPG terör örgütüne ağır silahlar vermeğe ve her türlü desteği sağlamaya devam ediyor.

-ABD, Yunanistan’a verdiği F-16 ve F-35 uçaklarını Türkiye’ye vermiyor.

-NATO, PYD/YPG’yi terör örgütü listesine almıyor.

-Türkiye’nin AB üyesi olamayacağını başta AB olmak üzere NATO’da biliyor.

-İsveç Türkiye’nin istediği teröristleri bile iade etmedi.

Ve Türkiye hem Finlandiya hem de İsveç’in NATO üyeliğini onayladı.

Oysa, Yunanistan Makedonya’nın NATO üyeliğini 11 yıl boyunca veto etmişti.

-Türkiye, stratejik ve tarihi fırsatı elden çıkardı.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin mutabakata varıldığını söyledi.

Genel Sekreter, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine ilişkin protokolü yakında TBMM'ye sunacağını duyurdu.

Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği için mutabakata varılmasını 'tarihi bir gün' olarak niteledi.

Stoltenberg, "Bugün varmış olduğumuz anlaşma geçtiğimiz yıl İspanya'da yaptığımız anlaşmanın onayı. Sayın Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararı verdi. İsveç'in neler yapacağını anlaşmada yazıyor" ifadelerini kullandı.