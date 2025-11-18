Dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 8’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Türkiye Halter Federasyonu tarafından Edirnekapı Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin meclis üyeleri ile Naim Süleymanoğlu’nun sevenleri katıldı.Törende merhum sporcu için saygı duruşu ile başlayan anma töreni İstiklal Marşı, konuşmalar ve Naim Süleymanoğlu’nun kabri başına çiçek bırakmasıyla ile gerçekleştirildi.

Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak, “Naim Süleymanoğlu için ne desek az kalır. Bütün dünyaya örnek olmuş, tüm gençlerin örnek aldığı bir insan ve sporcu. Sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında; bu gök kubbe altında hoş sebat bırakmak deyimi vardır ya. İşte Naim Süleymanoğlu tam olarak bize hoş bir sebat bırakmıştır. Federasyon başkanımız Talat Ünlü Bey’de normalde burada olacaktı ancak kendileri Bulgaristan’da Naim Süleymanoğlu adına açılan anı evi vardı. Orada bir programa katıldı. Sizlere selamını iletiyorum” dedi.