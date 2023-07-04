Nakajima 760 bin euro alacağını bırakarak Antalyaspor'dan ayrıldı

Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon transfer ettiği Japon orta saha Shoya Nakajima ile yollarını ayırdı. Nakajima, 760 bin Euro alacağından vazgeçti.

Nakajima 760 bin euro alacağını bırakarak Antalyaspor'dan ayrıldı

Geçen sezonu 13'üncü sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başlarken, bir taraftan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor. Kırmızı-beyazlı ekip takımda kiralık olarak forma giyen Doğukan Sinik, Alassane Ndao, Cemali Sertel, Mark Mampassi, Christian Luyindama, Balint Szabo, Bertuğ Yıldırım ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Fedor Kudryasgov ile Admir Mehmedi ile vedalaşmıştı. Akdeniz ekibi bugün de Japon orta saha oyuncusu Shoya Nakajima ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Nakajima, Kulüp Başkanı Sabri Gülel ile yaptığı görüşmenin ardından geride bırakılan sezondan alacağı olan 130 bin Euro ile önümüzdeki yıl anlaşmasında bulunan 630 bin Euro alacağından feragat etti. Antalyaspor, sözleşmesi devam eden futbolcularla yapılan anlaşmalar neticesinde toplam 2 milyon 60 bin Euro değerinde tasarruf sağlarken, sözleşmesi devam eden ancak kadroda düşünülmeyen diğer oyuncularla ilgili görüşmelerine devam ediyor. (DHA)

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