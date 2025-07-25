Nakit para dönemi sona eriyor! Tarih belli oldu

Kaynak: Artı49
Nakit para dönemi sona eriyor! Tarih belli oldu

Teknolojinin bu kadar hızlı ilerliyor olması, hayatın farklı alanlarında yenilikleri de beraberinde getiriyor. Nakit para kullanımının giderek azalmasıyla birlikte, nakit paraya duyulan ihtiyacın zamanla ortadan kalkıp kalkmayacağım merak konusu olurken Çin’de de azalan nakit para kullanımına yönelik hükümet durumu destekler kararlar almaya başladı. Öte yandan Almanya’da da devlet yardımları artık nakit olarak yapılmayacak.

Dünyada nakit para kullanımına ilişkin kararların alınmaya başlaması, nakit para döneminin kapanıp kapanmayacağına ilişkin soru işaretleri oluşturuyor. Ülkelerin bu yönde adımlar atması sosyal medyada da yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.
Almanya devlet Yardımı sisteminde kritik bir değişiklik yapmak için düğmeye bastı.

Federal Hükümet 2026 yılının Ocak ayından itibaren sosyal yardıma ilişkin ödemelerinde nakit para devrini kapatıyor. Tüm ödemelerin artık doğrudan banka hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

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Almanya tarafından atılan bu adım sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirdi.

Artı49’da yer alan habere göre, karar özellikle Bürgergeld (vatandaşlık parası) ödeneğinden faydalanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Şu anda yaklaşık 5,5 milyon kişi bu yardımı alıyor; bunların 1,6 milyonu aktif olarak çalışanlardan oluşuyor. Yeni uygulamayla birlikte, yardım almak isteyen herkesin kişisel bir banka hesabına sahip olması gerekiyor.

Yeni sistem, nakit dağıtımını tamamen sona erdirirken, ödemelerin doğrudan hesaplara yatırılmasıyla işlem güvenliğinin artırılması, bürokratik yükün hafifletilmesi ve dağıtım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

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