Nakliyat şirketi sahibi baba-oğul silahlı saldırıda ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nakliyat şirketi sahibi baba-oğul silahlı saldırıda ağır yaralandı

Samsun'da kendilerine ait işyerinde eski ortaklarının silahlı saldırısına uğrayan baba-oğul ağır yaralandı.

Samsun'da kendilerine ait işyerinde eski ortaklarının silahlı saldırısına uğrayan baba-oğul ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tüfekçi Nakliyat şirketinin sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45) kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit S.'nin (59) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanarak kanlar içinde kalan baba-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halit S. olaydan sonra kaçtı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit S., Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Google Maps, Meksika Körfezi'nin adını değiştiriyor
Google Maps, Meksika Körfezi'nin adını değiştiriyor
O bir sosyal medya fenomeni 'adı Rexie'
O bir sosyal medya fenomeni 'adı Rexie'
Baba- oğula silahlı saldırı!
Baba- oğula silahlı saldırı!
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitimde
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitimde
Atletico Madrid, De Paul’u elinde tutabilecek mi?
Atletico Madrid, De Paul’u elinde tutabilecek mi?