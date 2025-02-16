Nakliye devi iflas başvurusunda bulundu

Küresel çapta birçok şirket ekonomik krizle karşı karşıya.

thestreet.com’un haberine göre, Turk Ulaştırma yeniden yapılanma için iflas başvurusunda bulundu.

Ve şimdi, sıkıntıda olan nakliye şirketi Turk Transportation, işini yeniden düzenlemek amacıyla 11 Şubat'ta 11. Bölüm koruması için başvuruda bulundu.

Eyaletler arası yük taşımacılığı yapan Carnegie, Pennsylvania merkezli şirket, ABD Batı Pensilvanya Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede 500.000 ila 1 milyon dolar arasında varlık ve 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında yükümlülük bildirdi.

Turk Transportation'ın en büyük teminatsız alacaklıları arasında 398.000 doların üzerinde borcu olan TPine Leasing, 240.000 doların üzerinde borcu olan Northland Capital ve 249.000 doların üzerinde borcu olan Hitachi yer alıyor.

Borçlunun 10'u bağımsız yükleniciler tarafından sürülen ve sekizi sözleşmeli mal sahibi operatörler tarafından sürülen 18 kamyonluk bir filosu var. FreightWaves'in bildirdiğine göre, 10 sürücü, dört mal sahibi operatör ve bir hizmet sağlayıcı istihdam ediyor.

Turk Transportation, teminat olarak bir güvenlik hakkı ile desteklenen işletme finansmanı için Love's Financial ile daha önce bir anlaşma yapmıştı. Şirketlerin, Love's'ın Turk'ün dilekçe sonrası hesaplarını satın alması için anlaşmalarını değiştirdikleri ve nakliye şirketinin bordro hazırlama, yakıt satın alma ve borçlarını ödeme dahil olmak üzere faaliyetlerine devam etmesine izin verdikleri bildirildi.