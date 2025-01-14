Nakliyecilerden zamlara tepki: Gerekirse kontak kapatırız!

Bir tır şoförü "Gerekirse kontak kapatırız" derken, bir başkası ise "Nakliyenin yarısını otobanlara veriyoruz" diye sitem etti. Türkiye Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Hakkı Başman, "Ödediğimiz zammı aynı şekilde aşağı yansıtıyoruz, esnafa yansıtıyoruz, fabrikaya yansıtıyoruz. Bu çok ciddi anlamda bir problem. Dediğim gibi yüzde 40 ve yüzde 50 oranında gelen bu zamlar, sektöre de maliyeti minimum yüzde 20 olarak eklenecektir" dedi.

Nakliyeciler, otoyol ve köprü ücretlerine yüzde 40-42 oranındaki gelen zam ve akaryakıta son bir yılda gelen toplam zamma tepki gösterdi. Nakliyeciler, bu zamların sektörün maliyetini artıracağını, bunun da diğer ürünlere yansıyacağına işaret etti.

Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Hakkı Başman, sektörün sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Başman, şunları kaydetti:

''Türkiye Nakliyeciler Derneği olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Bugün ocak ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 42 oranında bir akaryakıt zammı söz konusu. Şunu belirtmek isterim ki öncelikle lojistik sektörünü, biz en son pandemide bir kez daha anladık vazgeçilmez sektör olduğuyla ilgili. Otoyol zamları ve petrol zamları -ki önümüzdeki dönemlerde tekrar gelecek- akaryakıt zammıyla beraber yüzde 50’yi geçen bir zam var. Bu bizim hep söylediğimiz gibi gizli enflasyonu oluşturmaktadır.

"ÖDEDİĞİMİZ ZAMMI AYNI ŞEKİLDE ESNAFA YANSITIYORUZ"

Türkiye Nakliyeciler Derneği olarak, İstanbul çıkışlı Türkiye’nin 81 vilayetine sevkiyat yapan bir sektörüz. Ve kamyoncusundan müşterisine kadar bu zamdan herkes çok etkilenmekte. Bunun sonu nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Ve bu tabii ki bizim ödediğimiz zammı aynı şekilde aşağı yansıtıyoruz, esnafa yansıtıyoruz, fabrikaya yansıtıyoruz. Bu çok ciddi anlamda bir problem. Dediğim gibi yüzde 40 ve yüzde 50 oranında gelen bu zamlar, sektöre de maliyeti minimum yüzde 20 olarak eklenecektir. Ayrıca takdir edersiniz ki asgari ücret var. Bu asgari ücretten gelen bir zam oranı var, akaryakıta gelen, ÖTV’den yana gelen zamlar var. Bunların hepsi çok büyük bir etken bu sebepten dolayı sektör gerçekten mağdur durumda ve bu bağlamda bu mağduriyet aynı şekilde aşağı basamaklara yansımakta son derece etkileyici bir pozisyon aldı.''

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde tır şoförleri, ANKA Haber Ajansı'na akaryakıt ve otoyol geçiş ücretlerine gelen zamlara ilişkin görüşlerini açıkladı.

"GELİRİMİZ DÜŞÜYOR, ÖDEMELERİMİZİ YAPAMIYORUZ"

Bir tır şoförü giderlerini karşılayamadığını belirterek, "Bizim nakliyelere hala zam yapılmadı. 2024 yılının fiyatları devam ediyor. Mazota zam geldi, vergiler yükseldi, cezalar yükseldi her şeye zam geldi ama bizim nakliye taşıma ücretleri hala aynı seviyede duruyor. Gelirimiz düşüyor, ödemelerimizi yapamıyoruz. Gelen para ödemelerimize yetmiyor. Çok kötü bir durum" dedi.

67 yaşında bir tır şoförü emekli maaşı yetmediği için şoförlük yaptığını belirterek, "Üstümüzdeki adam olduğu sürece yapacak bir şey yok. Akaryakıta zam geliyor bizim zam aldığımız yok. 67 yaşında hala direksiyon sallıyorum. Bunun sebebi kim? Emekli maaşı vermişsin ben o parayla ne yiyip ne içeceğim?" diye konuştu.

"ZAM ON KAT ARTIYOR, BİZE BİR LİRA ANCAK DÜŞÜYOR"

Bir başka tır şoförü de sıkıntılarını, "Kamyonculuk sektörü bitti zaten. Ben de bıraktım zaten bu işi. Özel sektöre geçiyorum, kendi kamyonumu satıyorum. Üç sene önce Bursa'dan Ankara'ya 13 bin liraya taşıyordum, bugün 14 bin liraya geliyorum. Zam on kat artıyor, bize bir lira ancak düşüyor" diye dile getirdi.

"HER ŞEYE ZAM GELDİ, SADECE ŞOFÖRLERE ZAM GELMEDİ"

Zamlardan dert yanan bir başka tır şoförü ise, "Çalışamıyoruz, mağduruz. Mazot fiyatlarını biliyorsunuz zaten. Teker dönmüyor. Her şeye zam geldi sadece şoförlere zam gelmedi" ifadelerini kullandı.

"AKARYAKITA GELEN ZAMLARA ALIŞTIK AMA...''

Zamlardan dolayı ticari araçların kontak kapatabileceklerini belirten bir başka tır şoförü, "Akaryakıta gelen zamlara alıştık ama dün gece Mersin'den otobana çıktım bin 35 lira geçiş ücreti yazdılar bana. Kamyoncu arkadaşların Allah yar ve yardımcısı olsun. Böyle giderse ticari araçlar kontak kapatmak zorunda kalacak. Buradan yetkililere sesleniyorum, bizi duyun artık. Gerekirse kontak kapatırız. Buraya geldim iki gündür yatıyorum herhalde iki gün daha yatarım" diye konuştu.

''BİR OTOBAN GEÇİŞİ GİDİŞ-GELİŞ 5-6 BİN LİRA''

Bir başka tır şoförü ise otoyol geçiş ücretlerine gelen zamlar nedeniyle İstanbul'a gidemediğini belirterek, "Yakıtlar baya bir yüksek, otoban geçişleri deseniz aynı şekilde. Nakliyelere de zam yapılmıyor. Sürekli köprü geçişini yükseltiyorlar. Normalde ben İstanbul'a çalışıyordum ama gidemiyorum. Bir otoban geçişi gidiş geliş 5-6 bin lira gidiyor. Nakliyenin yarısını otobanlara veriyoruz" ifadesini kullandı.