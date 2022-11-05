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Nakliyesi için anlaştıkları 1.4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinden Bursa'ya götürmek için aldıkları 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik ürünlerini çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.  

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 21:34
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Nakliyesi için anlaştıkları 1.4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar

Nakliyesi için anlaştıkları 1.4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar
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Çayırova'da bir firmanın çalışanları, polise giderek Bursa'ya gönderdiği 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik malzemelerinin müşteriye teslim edilmediğini ve nakliye için anlaştığı kişilere de ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu. Polis, yaptığı incelemelerde nakliye için anlaşma yapan 3 kişinin Ç.M., M.S. ve A.A. olduğu belirledi. Yapılan takibin ardından temizlik ürünlerinin nakliye için anlaşılan kişiler tarafından önce Bursa'da boş bir araziye getirildiği, ardından bu malları piyasada daha ucuza satmak için Manisa'ya götürülüp depoda bekletildiği belirlendi. Polis tarafından yapılan eş zamanlı baskında olayı gerçekleştiren kişilerden Ç.M. İzmir'de, M.S. ve A.A. İstanbul'da yakalandı. Manisa'da depoda ele geçirilen temizlik ürünleri ise polis tarafından sahibine ulaştırıldı. (DHA)

 

 

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