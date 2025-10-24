Trendyol 1. Lig'in namağlup tek takımı Erzurumspor, 11. haftanın açılış maçında Ümraniyespor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada 66'ıncı dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle öne geçen Erzurumspor, son bölüme kadar üstünlüğünü korudu.
Ev sahibi ekip Sylla'nın 83'üncü dakikada Ümraniyespor'un puan umutlarını suya düşüren golüyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Erzurumspor ligde 4 maç üst üste berabere kaldıktan sonra yeniden galibiyetle tanıştı ve puanını 19'a yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Ümraniyespor ise üst üste üçüncü yenilgisini alarak 8 puanda kalarak küme hattından kurtulamadı.