Namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Namaz çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Batman'da camide namaz kıldıktan sonra evine dönen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde camide namaz kıldıktan sonra otomobiline binmek üzere yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki İsmail Tokdemir'e otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Tokdemir, çarpmanın etkisi ile savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Tokdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Tokdemir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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