Öz Erciş Seyahat'in açıklaması İngiliz gazetesine haber oldu

Abdullah Gündüz isimli bir kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolculuğunu gerçekleştirdiği otobüs firması Öz Erciş Seyahat'in kendisine namaz molası için izin vermediğini iddia ederek eleştirisini dile getirdi.

Firmanın avukatı olduğu belirtilen Av. Tuncay Keserci de sosyal medya hesabından "Öz Erciş Seyahat Firması adına yazılı açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunarız" diyerek bir paylaşım yaptı. Keserci yaptığı paylaşımda "Anayasanın 23.maddesi 'yerleşme ve seyahat hürriyeti'ni ve 24.maddesi 'din ve vicdan hürriyeti'ni güvence altına almıştır" dedi.

GAZETE 'SEFERİ' KAVRAMINA DEĞİNDİ

The Guardian gazetesi yayımladığı haberde, “Otobüs şoförünün bir yolcunun namaz kılabilmesi için durma konusundaki isteksizliği, çoğunluğu Müslüman olan ülkede laiklik konusunda yeni bir tartışmanın ateşlenmesine neden oldu” diye yazdı.

Erdoğan döneminde laiklik ilkesinin erozyona uğradığından bahseden The Guardian, İslam'da yer alan 'seferi' kavramına değindi.

İngiliz gazete, "İslam inancı, yolcuların seyahat ederken namaz vakitlerini ve sürelerini ayarlayabilmelerini öngörüyor" dedi.

Haberde, "Çoğunluğu Müslüman ancak laik bir geleneğe sahip bir ülkede uzun süredir devam eden tartışmanın son örneği” denilirken Keserci'nin “Şirket kendisini laiklik tartışmasının merkezinde buluyor. Hedef olarak seçiliyoruz. Bu durum, dindar olmadığımız anlamına gelmiyor. Laiklik Müslümanları da korur" sözlerine yer verdi.