9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öz Erciş Seyahat'in açıklaması İngiliz gazetesine haber oldu

Öz Erciş Seyahat'in açıklaması İngiliz gazetesine haber oldu

The Guardian, seyahat esnasında namaz molası isteyen yolcuyu geri çeviren şoföre gazetesinde yer verdi. İngiliz gazete, haberini "Türkiye'de laiklik tartışması yeniden alevlendi" başlığıyla yayımladı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:11
Takip Et

Namaz için durmayı reddeden şoför İngiliz gazetesinde yer aldı

Öz Erciş Seyahat'in açıklaması İngiliz gazetesine haber oldu
+
Aa
-

Abdullah Gündüz isimli bir kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolculuğunu gerçekleştirdiği otobüs firması Öz Erciş Seyahat'in kendisine namaz molası için izin vermediğini iddia ederek eleştirisini dile getirdi. 

Firmanın avukatı olduğu belirtilen Av. Tuncay Keserci de sosyal medya hesabından "Öz Erciş Seyahat Firması adına yazılı açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunarız" diyerek bir paylaşım yaptı. Keserci yaptığı paylaşımda "Anayasanın 23.maddesi 'yerleşme ve seyahat hürriyeti'ni ve 24.maddesi 'din ve vicdan hürriyeti'ni güvence altına almıştır" dedi.

GAZETE 'SEFERİ' KAVRAMINA DEĞİNDİ

The Guardian gazetesi yayımladığı haberde, “Otobüs şoförünün bir yolcunun namaz kılabilmesi için durma konusundaki isteksizliği, çoğunluğu Müslüman olan ülkede laiklik konusunda yeni bir tartışmanın ateşlenmesine neden oldu” diye yazdı.

Erdoğan döneminde laiklik ilkesinin erozyona uğradığından bahseden The Guardian, İslam'da yer alan 'seferi' kavramına değindi.

İngiliz gazete, "İslam inancı, yolcuların seyahat ederken namaz vakitlerini ve sürelerini ayarlayabilmelerini öngörüyor" dedi.

Haberde, "Çoğunluğu Müslüman ancak laik bir geleneğe sahip bir ülkede uzun süredir devam eden tartışmanın son örneği” denilirken Keserci'nin “Şirket kendisini laiklik tartışmasının merkezinde buluyor. Hedef olarak seçiliyoruz. Bu durum, dindar olmadığımız anlamına gelmiyor. Laiklik Müslümanları da korur" sözlerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
5
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
7
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿ODTÜ Yolu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Antalyaspor rahat turladı
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.