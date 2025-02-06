‘Namaza başlatan krem' diye satıyorlardı. Bakanlık'tan rekor ceza

Sosyal medya fenomenine, "Bunu kullanınca namaza başladım" dediği için 880 bin TL ceza kesildi. Eğitimlerle influencer’lara uyarılar yapılırken, dikkat edilmesi gereken yasaklı ifadeler de paylaşıldı.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun işbirliğiyle hazırlanan ‘Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı’ kapsamında dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

Dün Hepsiburada Genel Müdürlüğü Trump ofisinde düzenlenen eğitim programında, influencer'ların sosyal medya paylaşımlarında dikkat etmeleri gereken yasaklar ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bu eğitimde, influencer’lara yönelik uyarılar arasında, bazı paylaşımların ciddi cezalarla sonuçlanabileceği vurgulandı. Burcu Tunçok, programla ilgili yaptığı bir paylaşımda, dikkat çeken bir örnek sundu.

Tunçok, bir influencer'ın, "Bunu kullanınca namaza başladım" şeklindeki paylaşımı nedeniyle 880 bin TL ceza aldığını belirtti. Bu paylaşım, sosyal medya etkileyicilerine yönelik yasal düzenlemelerin ne kadar sıkı olduğunu gözler önüne serdi.

Sosyal medya fenomenlerine yapılan eğitimde yalnızca bu örnekle sınırlı kalınmadı. Eğitimde ayrıca, influencer’ların yapacağı bazı paylaşımlar için yasaklı ifadeler de açıklandı. Örneğin, "Ödem atar" gibi sağlıkla ilgili iddialar içeren paylaşımlar, influencer'lara cezai işlem uygulanmasına neden olabiliyor.

Ayrıca, "Orijinal olmayan parfüm veya kozmetik ürünü paylaşırken" yapılan "O kadar para vermeye gerek yok, aynı kokuyor" şeklindeki söylemler de yasaklı hale geldi.

Eğitimde ayrıca, ürün önerileriyle ilgili de belirli kurallar getirildi. "Sırt ağrılarıma iyi gelen yatak ve yastık" gibi sağlık iddiaları taşıyan paylaşımlar da cezaya yol açabiliyor. Bebek mamalarıyla ilgili yapılan "Anne sütü yerine geçer" türünden paylaşımlar ise yasaklı ifadeler arasında yer aldı. Optik ürünlerin reklamı, özellikle numaralı gözlükler ve lensler de yasaklı kategoride bulunuyor.

Eğitim programının en dikkat çeken noktalarından biri, influencer'ların içeriklerinde çocuklarını dahil etmelerinin de belirli kurallara tabi olmasıydı. Ayrıca, bazı kozmetik ürünleri hakkında yapılan "Sivilceye iyi gelir" ya da "Bariyer onarır" gibi sağlık iddiaları da yasaklandı. Yasal düzenlemelere uymayan influencer’lar, ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Bu eğitimler, influencer’ların sosyal medya paylaşımlarında yasal mevzuat çerçevesinde hareket etmeleri ve tüketiciyi yanıltıcı içeriklerden kaçınmaları için önemli bir adım olarak görülüyor.