Namaza giden adamın yolunu yılanlar kesti. 2 metrelik 2 yılanla evinin bahçesinde göz göze geldi

Poyraz köyü Körpınar mezrasında yaşayan Mehmet Sürgeç cuma namazına gitmek için evden çıktı. Bahçede bulunan tellerin yakınından ses duyan Sürgeç oraya doğru yöneldi. Tellerin yanında duran 2 metre boyunda 2 yılanla göz göze geldi.

Büyük panik yaşayan Mehmet Sürgeç evinin duvarında dik şekilde duran küreği eline adam Mehmet Sürgeç, yılanlara saldırdı. 2 yılana etkisiz hale getiren Mehmet Sürgeç "Evime girme ihtimalleri de vardı. Yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Sürgeç, ‘'Cuma namazına gitmek için hazırlandım, bahçede bulunan telin yakınlarında iki yılan gördüm. Son zamanlarda bölgede çok fazla yılan görülmeye başlandı'' dedi. Sürgeç, yanında duran kürekle yılanları etkisiz hale getirdi.