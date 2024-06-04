Namazdan çıktı topuğundan vuruldu

Namazdan çıktı topuğundan vuruldu
Kaynak: DHA

Antalya’da 52 yaşındaki bir adam mescitte namaz kıldıktan sonra motosikletli bir şahıs tarafından tabancalı saldırıya uğradı.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 1

Muratpaşa ilçesi, Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 2

52 yaşındaki Kerim Dalar isimli adam mescitten çıktıktan sonra motosikletli bir adam tarafından saldırıya uğradı.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 3

Topuğundan silah ile vuran motosikletli kimliği belirsiz şahıs olay yerinden motosiklet ile kaçtı.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 4

Çevredekiler yaralının yerde yattığını görünce olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 5

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 6

Yaralı adam Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 7

Cinayet Büro Amirliği kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 8

52 yaşındaki Kerim Dalar’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası ile an be an görüntülendi.

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Namazdan çıktı topuğundan vuruldu 13
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