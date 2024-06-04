Namazdan çıktı topuğundan vuruldu

Muratpaşa ilçesi, Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.
52 yaşındaki Kerim Dalar isimli adam mescitten çıktıktan sonra motosikletli bir adam tarafından saldırıya uğradı.
Topuğundan silah ile vuran motosikletli kimliği belirsiz şahıs olay yerinden motosiklet ile kaçtı.
Çevredekiler yaralının yerde yattığını görünce olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralı adam Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cinayet Büro Amirliği kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
52 yaşındaki Kerim Dalar’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası ile an be an görüntülendi.