Namibya'da enflasyon %3.4'e yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Namibya'da enflasyon %3.4'e yükseldi

Namibya'da 2024 Aralık ayında yıllık enflasyon %3.4'e yükseldi. Bu artış, gıda, içki ve otel fiyatlarındaki artışlarla birlikte gözlemlendi.

Namibya'nın yıllık enflasyonu, Aralık 2024'te %3.4'e çıkarak önceki iki ayda sabit kalan %3'lük seviyesinin üzerine yükseldi. Bu artış, özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Bu kalem, Kasım ayında %5.3 iken Aralık'ta %5.9'a çıktı. Ayrıca otel, kafe ve restoranlar gibi hizmet sektöründe de fiyatlar %5.6'dan %5.7'ye yükseldi. Enflasyonun artışında önemli bir etken olarak, gıda fiyatlarının genel yaşam maliyetlerine etkisi öne çıktı.

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Ulaşımda ise deflasyon yavaşladı: Kasım ayında %3.5 olan düşüş, Aralık'ta %1.4'e geriledi. Diğer taraftan alkollü içkiler ve tütün fiyatlarında da bir azalma görüldü. Kasım ayında %4.8 olan artış, Aralık ayında %4.6'ya düştü. Benzer şekilde, giyim ve ayakkabı fiyatları da %2.7'den %2.5'e indi. Ev eşyaları, rutin ev bakım giderleri gibi kalemlerde de hafif bir gerileme yaşandı; Kasım'da %2.5 olan artış, Aralık ayında %2.2'ye geriledi.

Sağlık harcamaları %4.4'ten %4.2'ye düşerken, diğer çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı da %3.1'den %3'e indi. Bununla birlikte, konut ve enerji fiyatları ise sabit kaldı ve %4.4 seviyesinde kaldı.

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Aylık bazda, Aralık 2024'te tüketici fiyatları %0.2 oranında bir düşüş yaşadı. Bu oran, Kasım ayında %0.3 seviyesindeydi. Ancak, genel enflasyon oranındaki bu artış, Namibya'nın ekonomik görünümünde dikkate değer bir değişikliğe işaret ediyor.

Namibya, son yıllarda enflasyon oranlarını kontrol etmekte zorlansa da, Aralık 2024 verileri, belirli sektörlerde fiyat baskılarının arttığını ve bunun genel ekonomik dengeyi etkilediğini gösteriyor.

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