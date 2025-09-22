Namık Kemal Zeybek, yer ve tarihi açıkladı: Ulus birliği için 19 parti birleşiyor!

ATA Partisi Genel Başkanı ve eski Bakan Namık Kemal Zeybek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda çarpıcı bir ittifak çıkışında bulundu. Zeybek, 27 Eylül'de 19 Parti olarak bir araya gelip, ‘Ulus Birliği’ ittifakı kuracaklarını açıkladı.

‘ULUS BİRLİĞİ’ İTTİFAKI

Siyasette yaşanan son gelişmeler sonrası siyasi partilerden ise flaş kararlar geliyor. ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek bir programda yeni ittifakı açıkladı. Zeybek, "27 Eylül'de, yani önümüzdeki cumartesi günü, 19 Parti olarak bir araya geliyoruz. ‘Ulus Birliği’ ittifakı kuruyoruz” dedi.

“ORADA 19 PARTİ ADINA GEREKÇEYİ OKUYACAĞIM”

Ankara Ulus’ta Atatürk heykelinin yanı başında ittifak açıklamasını yapacaklarını söyleyen Zeybek, “Orada 19 parti adına gerekçeyi okuyacağım, sonra diğer başkanları takdim edeceğim. 2. Meclis’in önünde saygı duruşunda bulunup, ardından Anıtkabir’de Ata’mızın önünde diz çökeceğiz” ifadelerini kullandı. Parti isimleri ile ilişkin ise Zeybek'ten bir açıklama gelmedi.

İTTİFAK SÖZLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Zafer Partisi seçim ittifaklarından kapalı değil. Olmasını arzu ederiz" ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise ittifaka ilişkin, "Bütünleşik ittifakın tesisi, ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu" demişti.