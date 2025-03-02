Namık Kemal Zeybek’ten Devlet Bahçeli'yi çileden çıkartan açıklama! Ermeni detayı dikkat çekti

Milliyetçi camianın önde gelen kanaat önderlerinden, bir dönem Ülkü Ocakları ile MHP’de eğitimci ve yönetici olarak görev yapan Namık Kemal Zeybek, iktidarın İmralı canisi ile sürdürdüğü açılıma tepki gösterdi. ANAP döneminde Kültür Bakanlığı koltuğunda da oturan Zeybek, “Bunlar Kürt mü ?” başlığıyla sosyal medyada paylaştığı açıklamada şöyle dedi:

KAHTA’DA GÖREV YAPARKEN…

Kahta’da Kaymakamdım. PKK yoktu, Kava, Rızgari vardı. Buralarda bölücülük yapanlar Kahtalıların çok iyi bildiği Ermeni soylu, Zazaca, Kırmançca bilmeyen kişilerdi. Sizce bu nedir ?

“0 ERMENİDİR” DEDİLER

Uçakta yanımda bölücü partinin eş başkanı oturuyordu. Kımançca, Zazaca bilmiyordu. “Neden bilmiyorsun” diye sordum. "Öğretmediniz ki" dedi. “Biz mi öğretecektik, çok önemliyse öğrenseydiniz!” Sonra tanıyanlar söyledi: “O Ermenidir.” dediler. PKK önderinin de birçok önderlerinin de Kırmançca ya da Zazaca bilmedikleri bilinen bir konudur. Birçoğunun açık ya da gizli Ermeni oldukları da bilinir.

BÖLME TASARISI YÜRÜRLÜKTE

Ben Atatürkçü Türkçüyüm. Bir soya, bir ulusa, bir ülkeye toptan düşmanlık duymam. Ermenilere karşı da bir kinim yoktur. Dahası A.Dilaçar gibi daha başka Ermenilere de saygı duyarım. Bununla birlikte, PKK’yi oluşturup kullananların, Ermeni soyluların öç alma duygularını kullandıklarını bilmek gerekir. PKK terörüyle Türkiye’yi bölmek istediler, başaramadılar. Şimdi PKK isteklerini dayatarak bölme tasarısını yürürlüğe koydular. İktidar ile sözde Ana Muhalefet yöneticinin bu tuzağa düşmüş gibi görünmesi düşündürücüdür.

TUZAK BOZULACAKTIR

Bu durumda Türkiye’nin bütünlüğüne değer verenlerin bu tuzağı bozmaları Kutlu Bir Görevdir. Türk Ulusu ile birlikte bu tuzak bozulacaktır.

BAHÇELİ ÖNCÜ OLMUŞTU…

Zeybek’in eleştirdiği süreç; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önce Meclis’te DEM’lilerle tokalaşması, ardından teröristbaşı Öcalan için “Gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısıyla gelişen ve nihayetinde, bebek katili Öcalan’ın açıklamasıyla zirveye ulaşmıştı.