Nancy Pelosi'nin eşi saldırganına 30 yıl hapis cezası

Kaynak: AA
Nancy Pelosi'nin eşi saldırganına 30 yıl hapis cezası
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi’ye evinde saldıran David DePape, San Francisco Mahkemesinde görülen davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DePape, "federal bir yetkiliyi rehin alma girişimi" ve "federal yetkilinin yakın aile üyesine saldırı" suçlarından mahkum edildi.

Yargı süreci 23 Ekim 2023’te başladı ve kasım ayında jüri heyeti tarafından suçlu bulunan DePape için savcılar 40 yıl hapis cezası istemişti.

Olay, 20 yıldır ABD'de yaşayan Kanada kökenli David DePape'in, 28 Ekim 2022'de Pelosi'nin San Francisco'daki evine yerel saatle 02.27'de girerek o zaman 82 yaşında olan eşi Paul Pelosi'yi çekiçle vurarak ağır yaralamasıyla gerçekleşmişti.

DePape'in, saldırı sırasında Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak, "Pelosi nerede? Şimdi Nancy'i bekliyoruz." dediği iddia edilmişti.

Olay gecesi polis tarafından gözaltına alınan DePape, 3 Kasım 2022'deki ilk duruşmasında Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanarak kefaletsiz yargılanmasına hükmedilmişti.

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