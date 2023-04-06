6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nane ve lavanta yağı nasıl enerji verir

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, enerjileri düşenlere nane lavanta yağ önerdi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:41
Takip Et

Nane ve lavanta yağı nasıl enerji verir mi

Nane ve lavanta yağı nasıl enerji verir
+
Aa
-

Editör: Naim Arıoğlu

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, gün içinde enerjiyi yükseltmek için en iyi çözümün “tıbbi nane yağı” ve “lavanta yağı” olduğuna vurgu yaptı. Yeşilada, bu iki yağ karışımının gün içerisinde kısa süreli koklanması ile enerjinin yenilenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Prof. Yeşilada yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu ve soğuk algınlığı gibi iş ve eğitim hayatı performansını olumsuz etkileyebilecek etkenlere karşı korunmak için önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Tercihen eylül ortalarından başlayarak 2-3 aylık kürler ile vücuda enerji desteği ve bağışıklık sistemi desteğinin sağlanması gerektiğini aktaran Yeşilada, şunları söyledi:

“Tüm yaş gruplarında bağışıklık sisteminin desteklenmesi için ‘beta-glukan’ taşıyan ürünlerin eczanelerden temin edilerek kullanılması önerilir. Vücut enerjisinin desteklenmesi için ise yaşı 35-40’ın üzerinde olanlar için ‘Kore Ginsengi’ kökü özütü taşıyan güvenilir marka besin desteklerinin kullanılması yararlı olacaktır. Daha gençler için ise vitamin ve mineral desteği alınması yeterlidir”.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
2
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
3
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
5
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
6
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
7
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿3 aracın karıştığı kaza: 1 yaralı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
﻿Beyoğlu'nda metruk binanın çökme riski: Çevrede güvenlik önlemi alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.