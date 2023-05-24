Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu

İşte nanenin iki yaprağının bile nelere iyi geldiğinin yanıtı…

Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu

İŞTE NANENİN YARARLARI

Nefes almayı kolaylaştırır.

Astım, grip, bronşit ve öksürükte faydalıdır.

Sinirleri kuvvetlendirir.

Sükunet verir.

Heyecanları ve korkuyu yatıştırır.

Kusmaları önler. Bulantıya iyi gelir.

Migren, uykusuzluk ve baş dönmelerinde faydalıdır.

El ayak titremesi, dil tutukluğu, felç ve uykusuzlukta kullanılır.

Kalbi kuvvetlendirir.

Sinirsel kalp çarpıntılarını keser.

* Hazmı kolaylaştırır.

* Gaz söktürür.

* Karaciğer yetersizliğini giderir.

* Safra akışını düzenler.

* Mide ağrılarını keser.

* Bağırsak spazmını giderir.

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Depremden sonra bahçesinden çıktı. Şaşkına döndü Güncel
Depremden sonra bahçesinden çıktı. Şaşkına döndü
Altay ligde kalsa da zora girdi Spor
Altay ligde kalsa da zora girdi
WhatsApp'ta kıyameti koparacak özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'ta kıyameti koparacak özellik
e-YDS başvuruları ne zaman? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır? Keşfet
e-YDS başvuruları ne zaman? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır?
Akşener'den Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması için ilk yorum: Çok memnun oldum Siyaset
Akşener'den Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması için ilk yorum: Çok memnun oldum
Galatasaray Firmino için hareke geçti. Okan Buruk talimat verdi Spor
Galatasaray Firmino için hareke geçti. Okan Buruk talimat verdi
Uzmanı açıkladı. Sahte güneş gözlükleri için önemli uyarı Sağlık
Uzmanı açıkladı. Sahte güneş gözlükleri için önemli uyarı