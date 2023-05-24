Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu

İŞTE NANENİN YARARLARI
Nefes almayı kolaylaştırır.
Astım, grip, bronşit ve öksürükte faydalıdır.
Sinirleri kuvvetlendirir.
Sükunet verir.
Heyecanları ve korkuyu yatıştırır.
Kusmaları önler. Bulantıya iyi gelir.
Migren, uykusuzluk ve baş dönmelerinde faydalıdır.
El ayak titremesi, dil tutukluğu, felç ve uykusuzlukta kullanılır.
Kalbi kuvvetlendirir.
Sinirsel kalp çarpıntılarını keser.
* Hazmı kolaylaştırır.
* Gaz söktürür.
* Karaciğer yetersizliğini giderir.
* Safra akışını düzenler.
* Mide ağrılarını keser.
* Bağırsak spazmını giderir.