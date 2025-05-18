Nani ‘sol kanattan’ ortayı yaptı! Siyasi tercihini açıkladı

Portekizli eski milli futbolcu Luis Nani, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe ile de tanınan bir isim olarak, 18 Mayıs’ta gerçekleşecek genel seçimler öncesi siyasi duruşunu açıkladı. Nani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Portekiz Komünist Partisi’nin de yer aldığı Demokratik Koalisyon (CDU) ittifakını desteklediğini duyurdu.

Nani, paylaşımında CDU’nun sosyal adalet, eşitlik ve emek odaklı politikalarını değerli bulduğunu vurguladı. Ülkesindeki toplumsal sorunlara çözüm arayışında bu tür bir yaklaşımın etkili olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Aktif futbol hayatını geçtiğimiz Aralık ayında noktalayan Nani’nin, ilerleyen dönemde siyasete daha aktif bir şekilde katılabileceği konuşuluyor. Hatta bazı değerlendirmelere göre, Nani’nin CDU bünyesinde bir görev üstlenebileceği ihtimali de gündemde.

Luis Nani’nin bu çıkışı, spor dünyasından siyasete geçiş yapan ender örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

LUIS NANI’NİN FUTBOL KARİYERİ

Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında Sporting CP’de başlayan Nani, kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giydi. Sporting CP’nin ardından Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory, Adana Demirspor ve Estrela Amadora takımlarında oynayan Nani, Aralık 2024’te futbolu bıraktığını açıklamıştı.