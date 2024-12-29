Nano Labs, 3D DRAM teknolojisiyle sınırları zorluyor

Nano Labs, Çin merkezli bir entegre devre tasarım şirketi, yapay zeka ve blockchain alanında performansı artıran yeni ASIC mimarisi FPU3.0’ı tanıttı. Şirketin önceki nesli FPU2.0’a göre beş kat daha fazla enerji verimliliği sunan bu tasarım, 3D DRAM yığınlama teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu gelişme, Nano Labs’ın inovasyon ve Ar-Ge yeteneklerindeki üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirket, FPU3.0 ile enerji verimliliği ve performansı ön planda tutarak sektöre öncülük etmeyi hedefliyor.

FPU3.0’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

FPU serisi, yüksek bant genişliğine sahip Yüksek Verimli Hesaplama (HTC) uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir dizi ASIC çip mimarisini kapsıyor. Genel işlemcilere kıyasla daha düşük güç tüketimi ve yüksek hesaplama verimliliği sunan bu çipler, özellikle yapay zeka çıkarımı, 5G ağlarıyla veri aktarımı ve ağ hızlandırma gibi alanlarda kullanılıyor. FPU3.0, Smart NOC (Ağ Üzerinde Çip), yüksek bant genişlikli bellek denetleyicisi ve çipler arası bağlantı giriş/çıkışları gibi modülleri içeren modüler bir mimariye sahip. Bu yapı, ürünlerin hızlı bir şekilde yenilenmesine olanak tanıyor.

İLERİ TEKNOLOJİ VE GENİŞ UYGULAMA ALANLARI

Yeni nesil FPU3.0, 24TB/s teorik bant genişliği sunan 3D yığınlı bellek teknolojisi ve geliştirilmiş Smart NOC on-çip ağı içeriyor. Farklı boyutlardaki işlem çekirdeklerini destekleyen bu ağ, tam çapraz bağlantı ve geçişli trafik türlerini de barındırıyor. Bu özellikler, yapay zeka çıkarımı, uç yapay zeka hesaplama ve blockchain uygulamalarında üstün performans sağlıyor. Ayrıca, daha hızlı ürün geliştirme döngüleriyle yeniliklerin piyasaya hızla sunulmasını mümkün kılıyor.

GELECEKTEKİ ETKİLER

Nano Labs’ın FPU3.0 ile hem yapay zeka hem de blockchain alanlarında önemli bir değişim yaratması bekleniyor. Şirket, enerji tasarrufunu artırarak sürdürülebilir teknolojilere olan talebi karşılıyor. Yapay zeka çıkarımı ve veri işleme hızını artıran bu yenilik, hem endüstri liderleri hem de teknoloji meraklıları için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.