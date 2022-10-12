﻿Nansen Mülteci Ödülü kimin hakkıydı?

Almanya'yı 16 yıl yöneten Angela Merkel'e Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Nansen Mülteci Ödülü verildi.

Merkel, 2015 ve 2016 yıllarında mülteci krizinin yaşandığı dönemde, 1,2 milyondan fazla mülteci ve sığınmacıyı ülkeye kabul ettiği için Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görüldü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ödül töreninde konuşan Merkel, "Benim görüşüme göre, bu onuru öncelikle o zamanlar işe başlayan ve durumu yönettiğimiz, başardığımız için teşekkür etmemiz gereken sayısız insana borçluyuz" dedi.

Ülkelerinden uzağa gitmek istemeyen çok sayıda mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyleyen Merkel, "Türkiye, Orta Doğu'dan 3,8 milyon mülteciyi ağırladı" dedi.

Türkiye'nin mülteci krizinde Almanya'dan daha büyük bir yükü üstlendiğini söyleyen Merkel, mültecilerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğine de değindi.

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Gerçek ise şudur: Tayyip Erdoğan, Suriyelileri Türkiye'de tutmak için Merkel ile anlaşmasa hemen hepsi Avrupa'ya giderdi...

Merkel, Nansen ödülünü kabul etti ama konuşmasıyla bu ödülün aslında Tayyip Erdoğan'a verilmesi gerektiğini ifade etmiş oldu. Türkiye'ye sürülenlerin sayısı ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın verilerine göre 13 milyondur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konu ile ilgili son olarak şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'deki toplam Suriyeli kardeşimiz, yani 'geçici koruma altında' olarak nitelendirdiğimiz Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelen ve geçici koruma altında bulunan 3 milyon 646 bin 278. Açık açık söyleyeyim, 10 milyon değil, 15 milyon değil, 20 milyon değil, 25 milyon değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını ortaya koyabilen bir devlettir."

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Peki, adına ödül verilen Nansen kimdir? Ne yapmıştır da adına mülteci ödülü düzenlenmiştir?

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde yıllardır görev yapan Prof. Dr. Necdet Aysal'ın doçent iken yazdığı "Türk-Rum Nüfus Mübadelesi: Ortodoksların Anadolu'dan Zorunlu Göçü" başlıklı makaleden özetle nakledeyim:

"11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan Lozan Barış Görüşmelerinde Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde 'Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol' imzalanmıştır. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan önce İzmir ve çevresinden 300 bin, sonrasında ise Doğu Trakya ve İstanbul'dan 50 bin civarındaki Rum'un Yunanistan'a göç etmek zorunda kaldığı görülmektedir. Yunanistan, bu büyük göç dalgasında yer sorunuyla karşı karşıya kalmış ve bu sıkıntılı konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürmüştür. Cemiyet, Türk-Yunan göçmenleri sorununa çözüm bulması için Norveçli Dr. Fridtjof Nansen'i görevlendirmiştir. Dr. Nansen, göreve başlar başlamaz 27 Eylül 1922'de Mustafa Kemal Paşa ile yazışmalar gerçekleştirmiş ve 12 Ekim'de İstanbul'a gelerek Ankara Hükümeti temsilcisi Hamit (Hasancan) Bey ile görüşmeler yapmış, mübadele için önerilerde bulunmuştur. Görüşmeler, Lozan'da da devam etmiştir. Mübadele Sözleşmesi ve protokolü 30 Ocak 1923'te imzalanmış, 25 Ağustos 1923'te TBMM'de onaylanmıştır."

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SORU: Suriyeliler ve Afgan askerleri, hangi anlaşmaya göre Türkiye'ye gönderilmiştir?

CEVAP: Ortada resmî bir anlaşma yok ama gizli bir anlaşma olduğu kesin! Yoksa milyonlarca insan, mayından temizlenmiş Suriye ve İran sınırlarından yürüyerek Türkiye'ye girebilir miydi?

Nansen resmî bir anlaşmaya öncülük etmişti. Merkel ise "Geri Kabul Anlaşması"nı Erdoğan'a "resmen" kabul ettirdiği, sığınmacıları Türkiye'de tuttuğu için "Nansen Mülteci Ödülü"ne layık görüldü! Yine de övünmüyor...