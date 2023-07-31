Nantes Lamine Diack'ı açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ile kiralandığı belirtildi.

Lamine Diack ise imzasının ardından, "Burada, Nantes'ta olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Ligue 1'de oynamak çocukluk hayalimdi. Afrika'dan gelen her oyuncu bir gün burada oynamanın hayalini kurar. Şimdi takımı keşfetmek ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

MKE Ankaragücü'nde geçen sezon 32 maçta Diack, 3 gol attı.