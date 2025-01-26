Nantes, Lyon karşısında beraberliği kurtardı

2025 yılına galibiyetle başlayamayan FC Nantes, Lyon karşısında zorlu bir sınav verdi. Ligue 1’in 19. haftasında oynanan karşılaşmada, Ernest Nuamah’ın erken golüyle geriye düşen Nantes, Mohamed’in 90. dakikadaki kafa golüyle kritik bir puan almayı başardı. Bu sonuç, Antoine Kombouaré’nin öğrencilerini baraj hattından 14. sıraya taşıdı.

İLK YARI LYON’UN HAKİMİYETİYLE GEÇTİ

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Lyon oldu. Henüz 10. dakikada, Corentin Tolisso’nun başlattığı etkili bir organizasyonda Tagliafico’nun ortasını değerlendiren Ernest Nuamah, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı boyunca topa hakimiyetini sürdüren Lyon, birçok gol fırsatı yakalasa da Nantes kalecisi ve savunması skoru korumayı başardı. Özellikle Lacazette ve Nuamah’ın ataklarında farkı artırma şansı bulan Lyon, bu fırsatları değerlendiremedi.

NANTES İKİNCİ YARIDA DİRİLDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Nantes, rakip sahada etkili olmaya çalıştı. Lyon’un oyun temposunun düşmesiyle kontrolü ele alan Canaris, Lacazette ve Nuamah’ın kaçırdığı fırsatların ardından moral buldu. 65. dakikada Simon’un ortasında Abline’ın yakaladığı pozisyon, Lyon kalecisi Perri tarafından etkileyici bir şekilde önlendi.

MOHAMED SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 90’ı gösterdiğinde ise Mısırlı forvet Mohamed, takımını kurtaran isim oldu. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Mohamed, kafayla topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Hatta maçın son anlarında bir kez daha gol şansı yakalayan Mohamed, Lyon kalecisi Perri’nin müthiş kurtarışıyla ikinci golü kaçırdı.

FC Nantes aldığı bu sonuçla uzun süre sonra umut verici bir performans sergileyerek düşme hattından çıktı. Ancak galibiyet hasreti devam ediyor ve takımın geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.