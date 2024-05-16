Naomi Campbell yine yaptı yapacağını

Kaynak: Haber Merkezi
Naomi Campbell yine yaptı yapacağını
Naomi Campbell, 28 yıl sonra aynı kıyafeti giydi.

Podyumların efsane top modeli Naomi Campbell, Cannes Film Festivali’ne damgasını vurdu.

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53 yaşındaki Campbell, 9 Temmuz 1996'da Karl Lagerfeld'in ünlü Fransız moda devinin 1997 Sonbahar-Kış Koleksiyonu için hazırladığı kıyafeti 77. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında tekrar giydi. 28 yıl sonra aynı kıyafeti giyen Campbell'ı görenler adeta büyülendi.

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Bu kez ikonik elbisesini transparan formda giymeyi tercih eden seksi model güzelliğinden ve formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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28 yıl sonra aynı kıyafeti giyen top model bu kez kombinini açık saçlarıyla tamamladı.

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