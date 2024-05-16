Naomi Campbell yine yaptı yapacağını

Podyumların efsane top modeli Naomi Campbell, Cannes Film Festivali’ne damgasını vurdu.

53 yaşındaki Campbell, 9 Temmuz 1996'da Karl Lagerfeld'in ünlü Fransız moda devinin 1997 Sonbahar-Kış Koleksiyonu için hazırladığı kıyafeti 77. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında tekrar giydi. 28 yıl sonra aynı kıyafeti giyen Campbell'ı görenler adeta büyülendi.

Bu kez ikonik elbisesini transparan formda giymeyi tercih eden seksi model güzelliğinden ve formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

28 yıl sonra aynı kıyafeti giyen top model bu kez kombinini açık saçlarıyla tamamladı.