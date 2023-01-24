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Rekabet Kurumu'nda kozmetik soruşturmasına 'uzlaşma'

NAOS İstanbul Kozmetik hakkındaki rekabet soruşturması "uzlaşma"yla sonuçlandı. Firma 4 Milyon 965 bin lira idari para cezası ödeyecek.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:23
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NAOS kozmetik soruşturmasında Rekabet Kurumu uzlaşma kararı verdi

Rekabet Kurumu'nda kozmetik soruşturmasına 'uzlaşma'
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Rekabet Kurulunun, NAOS İstanbul Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşma kararıyla tamamlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturmanın, sunulan uzlaşma metninin Kurulca kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Firma tarafından ihlalin varlığı kabul edilirken, uzlaşma usulü sonucunda yüzde 25 indirim yapılarak 4 milyon 965 bin 727 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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