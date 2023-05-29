Napoli Başkanı ayrılığı canlı yayında duyurdu

Editör: Fatma Demirkaya

İtalya Serie A şampiyonu Napoli'de flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan Aurelio De Laurentiis, canlı yayında teknik direktör Luciano Spalletti'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

İtalyan televizyon sunucusu Fabio Fazio'nun programına konuk olan Aurelio De Laurentiis, gelen soru üzerine "Spalletti bana geldi ve her şeyini verdiğini ve bir dönemi kapattığı söyledi. Bana bir yıl takım çalıştırmamayı tercih edeceğini belirtti. Hayır diyebilir miyim? Bana çok şey verdi ve ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

33 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Napoli, teknik direktör Luciano Spalletti'nin önderliğinde İtalya'da 33 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu.