Napoli Başkanı Osimhen için son kararını verdi: Kapıyı tamamen kapattı

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcünün peşinde İtalya, Fransa ve İngiltere’den dev kulüpler bulunuyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen ile ilgili flaş bir karar verdi. Buna göre De Laurentiis, Osimhen’i Serie A’dan bir rakibine göndermek istemiyor. kapan De Laurentiis, ülke dışından kulüplerle masaya oturmaya daha sıcak bakıyor. Öte yandan Napoli ile Juventus arasındaki ilişkilerin iyi olmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Osimhen’i en çok transfer etmek isteyen Serie A ekibinin Juventus olduğu belirtiliyor. Torino ekibi son dönemdeki büyük düşüş sonrası kadroda ciddi bir değişime gitmeyi planlıyor. Juventus’un Vlahovic’in yerine kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında Osimhen’in geldiği belirtiliyor.

Osimhen’i transfer etmek isteyen takımlar arasında PSG, Manchester United, Liverpool ve Arsenal de yer alıyor.