﻿Liverpool Napoli'ye ilki yaşattı

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki son haftasında Liverpool-Napoli ve Glasgow Rangers-Ajax maçları oynandı.

Grubu lider bitirmeyi garantileyen İtalyan temsilcisi Napoli, Liverpool deplasmanında 85. dakikaya kadar 0-0'ı korudu. Ancak 95'de Salah'ın, 90+8'de de Nunez'in golleri İngiliz ekibine galibiyeti getirdi. Napoli böylece bu sezon ilk yenilgisini almış oldu.

Napoli 15 puanla lider, aynı puandaki Liverpool ise ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

Hollanda'nın Ajax takımı ise İskoçya'da Glasgow Rangers'ı 3-1 yendi.

Ajax 6 puanla Avrupa Ligi bileti alırken, gruptaki 6 maçta sadece 1 gol atan Rangers ise 0 puanla Avrupa defterini kapattı.