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Napoli'yi Empoli de durduramadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 yendi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 23:35
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Napoli, Empoli'yi yenerek Serie A'da liderliğini pekiştirdi

Napoli'yi Empoli de durduramadı
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Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluk favorilerinden Napoli, orta sıralardaki Empoli'yi konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada ev sahibi ekip ikinci yarıda aradığı golleri buldu. Napoli, 69. dakikada Hirving Lozano ve 88. dakikada Piotr Zielinski'nin golleriyle Empoi'yi 2-0 mağlup etti.

Ligde namağlup durumdaki Napoli, bu akşamki sonuçla üst üste 10. galibiyetini aldı. Puanını 38'e yükselten Napoli, liderliğini sürdürdü.

Empoli ise ligde bu sezon 6. yenilgisini Napoli karşısında aldı.

Günün diğer maçında Spezia ile Udinese 1-1 berabere kaldı.

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