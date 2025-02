Napoli, Garnacho transferinde haklı çıktı

Manchester United'lı Alejandro Garnacho, bu sezon Premier Lig'deki en yüksek fırsat sayısına sahip oyunculardan biri olmasına rağmen, büyük fırsatların en düşük dönüşüm oranına sahip oyuncu olarak dikkat çekiyor. Garnacho'nun bu performansı, Napoli'nin Ocak ayında transfer için düşündüğü oyuncuya dair önemli bir sinyal veriyor.

Alejandro Garnacho has the lowest conversion rate (2/14) of any player with 10 or more big chances in the PL this season ???? pic.twitter.com/QS3LV0ukJI