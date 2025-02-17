Napoli, Garnacho transferinde haklı çıktı

Manchester United'lı Alejandro Garnacho, bu sezon Premier Lig'deki en yüksek fırsat sayısına sahip oyunculardan biri olmasına rağmen, büyük fırsatların en düşük dönüşüm oranına sahip oyuncu olarak dikkat çekiyor. Garnacho'nun bu performansı, Napoli'nin Ocak ayında transfer için düşündüğü oyuncuya dair önemli bir sinyal veriyor.

Alejandro Garnacho has the lowest conversion rate (2/14) of any player with 10 or more big chances in the PL this season ???? pic.twitter.com/QS3LV0ukJI — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 16, 2025

NAPOLİ, GARNACHO'DAN VAZGEÇTİ, OKAFOR'U SEÇTİ

Garnacho, Napoli'nin Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine düşündüğü büyük hedeflerden biriydi. Ancak, Partenopei, oyuncunun yüksek talepleri nedeniyle uzun süren görüşmelere rağmen anlaşma sağlanamadı. Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, kulübün Garnacho'nun yüksek taleplerini karşılamaktan kaçındığını belirterek, bu sebeple Milan'dan Noah Okafor'u kiralık olarak almayı tercih ettiklerini açıkladı. Okafor'un kiralık sözleşmesi, Napoli'nin oyuncuyu satın alma opsiyonunu da içeriyor.

Kvaratskhelia resmen Paris Saint Germain'de

GARNACHO'NUN PREMİER LİG PERFORMANSI

Garnacho, Manchester United'da kalmaya devam etti, ancak CBS Sports'un raporuna göre, bu sezon Premier Lig'deki 10 veya daha fazla büyük fırsat yaratıp bunları değerlendiremeyen oyuncular arasında en düşük dönüşüm oranına sahip. 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 2 gol ve 14 fırsatla bu alanda sınıfta kalmış durumda. Bu, Garnacho'nun, Kvaratskhelia gibi yerleşik bir oyuncuyu yerine getirecek kadar hazır olmadığına işaret ediyor. Kvaratskhelia, Napoli'de geçirdiği iki buçuk yıl boyunca 30 gol atıp 29 asist yapmıştı ve kulübün önemli oyuncularından biriydi.

NAPOLİ'NİN HÜCUM PROBLEMLERİ

Napoli, Kvaratskhelia'nın yerine oyuncu bulmada zorlanmaya devam ediyor. Özellikle son haftalarda David Neres, Mathias Olivera ve Leonardo Spinazzola'nın yaşadığı kas sakatlıkları, takımın hücumda eksik kalmasına yol açtı. Teknik direktör Antonio Conte, bu zor dönemde takımını yönlendirirken, Lazio karşısında 2-2 berabere kaldıkları maçta yardımcılarına "Kimi sahaya sürebilirim?" diyerek hayal kırıklığını açıkça ifade etti.

NAPOLİ'NİN TRANSFER STRATEJİSİ

Garnacho'nun istatistikleri, Napoli'nin Ocak ayında doğru bir tercih yaparak, yerine daha uygun bir oyuncu almayı başardığını gösteriyor. Okafor'un potansiyeli ve gelişim süreci, Napoli'nin uzun vadeli hedeflerine hizmet edebilirken, Garnacho'nun gelişmesi için Manchester United'da daha fazla şansa ihtiyacı olacak gibi görünüyor.