Napoli Hamsik'i unutmuyor

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Türkiye’deki şehir takımı Trabzonspor gibi, İtalya’nın da şehir takımı olarak gösterilen Napoli Serie A Ligi’nde şampiyonluğunu kutluyor.

Yıllarca aradan sonra, geçtiğimiz sezon sonu Türkiye Süper Ligi’nde şampiyonluğunu kutlayan Trabzonspor’un ardından, İtalya’da da Napoli takımı 33 yıl sonra şampiyon oldu.

‘’Eşekler’’ lakaplı, Diego Maradona’nın forma giydiği Napoli; 1984-1991 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde; 1987 ve 1990 yıllarında Maradona ile ilk iki şampiyonluğunu yakalamıştı.

3’ ncü şampiyonluğunu ise bu ay içerisin de yaşayan liman takımı 97 yıllık Napoli kulübü; ipi göğüslemenin sevincini yaşadığı şu günlerde, taraftarları eski kadrolarında iz bırakmış oyuncularını da unutmuyor.

63 yaşındaki İtalyan teknik adamları Luciano Spalletti ile İtalya şampiyonu olan Napoli kentindeki bazı mağazalar, takımlarında uzun süre forma giymiş ama şampiyonluk Trabzonspor’da nasip olmuş Marek Hamsik’in, Bordo Mavililer de giydiği formasını da iç duvarlarına asıyorlar.

Trabzonspor’da giydiği 17 numaralı forması, Napoli’de ki bazı mağazaların iç duvarlarını Maradona’nın posterleriyle süslerken, sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Hamsik’in, futbolu bırakacağı sanılıyor.

Hamsik’in, 17 numaralı imzalı bir Trabzonspor formasının da kendisinden alınarak, Trabzonspor Müzesi’nin şimdilik deposuna, sezonun bitmesiyle birlikte de müze içerisinde uygun bir yere asılması bekleniyor.

Trabzonspor’un yeniden oluşturulacak A Takım kadrosunun yanı sıra, yeni yönetiminin yapacağı önemli işlerden biri, çok daha profesyonel bir anlayış ve dizaynla, Akyazı Stadyumu’nun içerisindeki daha büyük bir alana yapılacak olan yeni Trabzonspor Müzesi.

Müzenin haricinde Bordo Mavili yönetimin hedefinde, uygun bir arazi de Trabzonspor Kolejini hayata geçirmek var.