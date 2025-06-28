Napoli kalesini sağlama aldı!

Kaynak: Haber Merkezi
Napoli kalesini sağlama aldı!

İtalyan devi Napoli, kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini uzattı. Yapılan açıklamada yeni sözleşmenin Haziran 2027'ye kadar geçerli olduğu belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 28 yaşındaki kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Napoli, Alex Meret'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.8 Aralık 2018'de Napoli formasıyla ilk maçına çıkan Meret, şu ana kadar 212 maça çıktı ve toplamda 68 maçta kalesini gole kapattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024/25 sezonunda Avrupa'nın beş büyük liginde Alex Meret'ten daha fazla maçta kalesini gole kapatan kaleci olmazken Meret ile Roma kalecisi Mile Svilar, geçen sezon liglerinde 16'şar maçta kalesini gole kapattı.

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