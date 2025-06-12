Napoli Kevin De Bruyne transferini açıkladı

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Napoli Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne Napoli'ye imza attı.

Son İtalya Serie A şampiyonu Napoli transferde bombayı patlattı. Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER RESMİLEŞTİ

2015 yılından beri İngiliz ekibi Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız rotasını İtalya'ya çevirdi. Napoli "King Kevin is here" Kral Kevin burada gönderisiyle oyuncunun transferini duyurdu.

Belçika Milli Takım kaptanı olarak Manchester City formasını 422 maç giyen Kevin De Bruyne, 108 gol attı 177 kez de asist yaparak kulüp tarihine geçti.

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